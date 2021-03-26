الاجتماع الأول لمنصة التعاون الإقليمي للدول العربية.. ما هي أهدافه؟

أعلنت وكيلة الامين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي ترأست الاجتماع السنوي الأول لمنصة التعاون الإقليمي للدول العربية، وهي آلية جديدة تجمع هيئات الأمم المتحدة على المستوى الإقليمي لدعم التنمية المستدامة، أنه "في ظل التحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتيح جهود التعافي من جائحة كوفيد-19 فرصة لإعادة هيكلة الاقتصادات وتعزيز إنتاجها وشمولها واستدامتها".



وقالت: "لا يمكن تحقيق هذا التحول إلا بالمزيد من التضامن والطموح والعمل المتضافر على المستوى الإقليمي. وتعمل الأمم المتحدة باستمرار على تحسين إمكاناتنا وموقعها لدعم البلدان في بلوغ هذا الهدف، وتعظيم الأثر من وجودها في المنطقة وتسخير خبراتها السياساتية ودرايتها وقدرتها على دعم تمويل التنمية في الدول العربية".



وأضافت: "تسير منظومة الأمم المتحدة بمشروع الإصلاح، بما في ذلك على المستوى الإقليمي، متخذة من أهداف التنمية المستدامة دليلا لمعالجة الأزمة التنموية الحالية وتقديم استجابة طارئة لها. ويجب أن تكون جميع تدخلاتنا متسقة مع الإجراءات الإنسانية والاستجابات لجائحة كوفيد-19، وموجهة نحو التعافي العادل والأخضر لجميع البلدان".



وبحسب البيان، "لا تزال المنطقة، كمناطق أخرى من العالم، تعاني أزمات إنسانية مزمنة ناجمة عن النزاعات وندرة الموارد والكوارث الطبيعية، فاقمتها الجائحة، ما يجعل التعاون الإنساني والإنمائي لإيجاد حلول مستدامة أكثر إلحاحا.



وفي المنطقة العربية، أدى التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الفقر الذي أصبح يطال أكثر من ربع السكان، وتفشي عدم المساواة بحيث يملك 10 في من السكان 76% من الثروة".



ولفت الى انه "في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، اضطلعت الأمم المتحدة بإصلاحات جريئة لتعزيز دعمها للبلدان، وتحقيق الافادة الأمثل من أصولها على جميع المستويات".



ورحب ممثلو الهيئات الإقليمية للأمم المتحدة المجتمعون اليوم بـ"منصة التعاون الإقليمي الجديدة كإحدى نواتج الإصلاحات وآلية أساسية لدعم بلدان المنطقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".



وتسخر المنصات "الخبرة الإقليمية والمعرفة والدراية والموارد والبيانات والشبكات والخدمات اللوجستية لتقديم الدعم المتسق، في الوقت المناسب، للبلدان والمنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، في مجالات التحليل ورسم السياسات وتنفيذ البرامج وتشغيلها".



وصرحت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للغرب آسيا (الإسكوا) ونائبة رئيسة منصة التعاون الإقليمي للدول العربية رولا دشتي بأن "منصة التعاون الإقليمي الجديدة هي مركز الاستجابة السريعة الذي يربط بين موارد منظومة الأمم المتحدة في المنطقة ومواهب موظفيها ومعرفتهم بالدول الأعضاء، لكونها منصة تهدف إلى تحسين الدعم الإقليمي المقدم اليها والى المنسقين المقيمين والى أفرقة الأمم المتحدة القطرية".



وتفيد المنصة من "وجود مكاتب المنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية على الأرض في البلدان لدعمها في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030".



وتشتد الحاجة إلى آلية التعاون هذه في وجه الصدمات المتعددة والتحديات المزمنة. وهي تضم 30 هيئة من هيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.



وقالت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونائبة رئيسة منصة التعاون الإقليمي خالدة بوزار: "التحديات التنموية المعقدة تتطلب مقاربات متعددة التخصصات. ومنصة التعاون الإقليمي هي الآلية التي تعمل عبرها منظومة الأمم المتحدة كفريقٍ واحٍ لتعزيز الدعم للدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات، بما فيها تلك الناجمة عن الجائحة".



وعبر منصة التعاون الإقليمي للدول العربية، أنشئت 8 ائتلافات مشتركة بين الهيئات حول مسائل معينة على قائمة أولويات المنطقة، وهي العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، والهجرة، والبيئة، والاقتصاد، والخدمات الاجتماعية، والتحضّر، والعدالة والمساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب.



منصة التعاون الإقليمي

ووفق البيان، "أنشئت منصة التعاون الإقليمي للدول العربية جزءا من إصلاحات الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى الإقليمي. وتجمع المنصة بين هيئات الأمم المتحدة التي تضطلع بأنشطة في المنطقة لدعم التنمية المستدامة فيها. وتترأس المنصة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ونائبتاها هما الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار.

وتتألف الأمانة المشتركة للمنصة من "الإسكوا" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة".