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بوتين يقول إنه سيدرس فكرة أن يصبح مدون فيديو

Lebanon 24
26-03-2021 | 17:45
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيدرس فكرة أن يصبح مدون فيديو. ففي اجتماع لمجلس الإشراف "روسيا-أرض الفرص"، طلب أحد المشاركين من الرئيس الروسي التفكير في أن يصبح مدون فيديو.

وأجاب بوتين "شكرا جزيلا، سأفكر حقا في الأمر".

كما أيد اقتراحه لتحسين كفاءة المعلمين في الشبكات الاجتماعية والفضاء الإعلامي.

وقال بوتين "إنه إذا كان هناك شيء لا يمكن منعه، فلا بد من المضي قدما".

مضيفا "من المستحيل منع هذا. هذا المجال يتطور وسيستمر في التطور، واكتساب فرص جديدة، إذا جاز التعبير، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك. لا مفر من هذا. تماما مثل، هنا، لا يمكن أن تحرم الشمس من أن تشرق. وسوف تتطور. لذلك فمن الأفضل أن تقودها. وإلا ستبقى على الهامش حقا ولن تكون قادرا على أن تدرك ليس فقط نفسك، ولن تكون قادرا على تحقيق وظيفتك الرئيسية: لن تكون قادرا على التأثير بشكل صحيح على الأطفال، وتلاميذ المدارس".
وشدد في الوقت نفسه على أن الكثير يعتمد على المعلم في الشكل التقليدي لجلب المعرفة والعملية التعليمية.
المصدر: سبوتنيك
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