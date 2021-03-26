كورونا يفجع بوتين بأحد معارفه!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أحد معارفه توفي في لاتفيا بعد إصابته بمرض كوفيد-19.

وذكر الرئيس بوتين، أنه بعد نقل الرجل المذكور إلى المستشفى، اتضح أن "مركز الأمراض المعدية الرئيسي في لاتفيا، يفتقر حتى لجهاز التصوير الطبقي المحوري.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع للمنظمة غير الربحية "روسيا –بلاد الفرص والإمكانيات": "كان هناك فقط جهاز قديم للتصوير بالأشعة السينية، لا يمكنه تحديد وكشف المستوى الحقيقي لتلف الرئة. لا توجد أدوية، لا يوجد أي شيء".

وأشار بوتين إلى أنه عرض على الشخص المذكور، نقله إلى موسكو، وتم بذل كل الجهود الممكنة لإخراجه من هناك، ولكن بدون جدوى.