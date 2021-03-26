عربي-دولي

كورونا يفجع بوتين بأحد معارفه!

Lebanon 24
26-03-2021 | 16:45
A-
A+
Doc-P-807038-637523748164516007.jpg
Doc-P-807038-637523748164516007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أحد معارفه توفي في لاتفيا بعد إصابته بمرض كوفيد-19.

وذكر الرئيس بوتين، أنه بعد نقل الرجل المذكور إلى المستشفى، اتضح أن "مركز الأمراض المعدية الرئيسي في لاتفيا، يفتقر حتى لجهاز التصوير الطبقي المحوري.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع للمنظمة غير الربحية "روسيا –بلاد الفرص والإمكانيات": "كان هناك فقط جهاز قديم للتصوير بالأشعة السينية، لا يمكنه تحديد وكشف المستوى الحقيقي لتلف الرئة. لا توجد أدوية، لا يوجد أي شيء".

وأشار بوتين إلى أنه عرض على الشخص المذكور، نقله إلى موسكو، وتم بذل كل الجهود الممكنة لإخراجه من هناك، ولكن بدون جدوى.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2021-03-26
19:00 | 2021-03-26
18:30 | 2021-03-26
17:45 | 2021-03-26
17:31 | 2021-03-26
17:00 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website