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عربي-دولي
الصين تسجن ناشطة حقوقية لدعمها الديمقراطية في هونغ كونغ
Lebanon 24
26-03-2021
|
20:30
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أصدرت محكمة في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين حكماً بالسجن لمدة عامين و 9 أشهر على ناشطة حقوقية رفعت لافتة علنية لإظهار معارضتها لقانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين على هونغ كونغ وتأييدها للديمقراطية هناك.
ووفقاً لإذاعة “آسيا الحرة“، فقد صدر الحكم بحق الناشطة تشانغ ووتشو التي أدينت بإثارة الخلافات والمشاكل وإعاقة الموظفين العموميين. وبالإضافة إلى معارضتها العلنية لقانون الأمن القومي في هونغ كونغ، أشارت لائحة الاتهامات الموجّهة ضدّ تشانغ أيضاً إلى استخدامها شعارات لإحياء ذكرى مذبحة تيانانمن عام 1989 في حديقة بايون ماونتن في قوانغتشو في حزيران 2020، ودعمها العلني لمحامية الحقوق سون شيهوا التي تعرضت للضرب على يد الشرطة.
إلى ذلك، أشار شو هونغبو، نجل تشانغ، إلى أن والدته استمرت في تكرار عبارة “هذه ليست الحقيقة” بعد أن سمعت الحُكم بحقها، وأضاف: “إنها في حالة سيئة. والدتهم ليست بحالة جيدة عقلياً أو جسدياً”.
وأعرب هونغبو عن مخاوف العائلة وقلقها إزاء سلامة تشانغ، وذلك بعد الإبلاغ عن تعرضها للتعذيب خلال الاعتقال العام الماضي، وقال: “لقد عمدت الشرطة إلى إيذاء والدتي أثناء تواجدها في مركز للأمن، وجعلت أصابعها منحنية ومشوهة. كذلك، فإن والدتي تعاني من مشاكل في بطنها”.
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