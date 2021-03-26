الدنمارك تمدد قيود السفر

أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم الجمعة أن قيود السفر المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا، ستظل سارية بالبلاد حتى 20 نيسان المقبل، حيث حضت السكان على عدم السفر للخارج في الوقت الراهن.

وستستمر الحاجة إلى تقديم نتيجة سلبية بالفيروس لأي شخص يريد دخول الدنمارك، وأن يكون لديه سبب وجيه للسفر.

كما أنه لا يتم تشجيع القيام برحلات خاصة برجال الأعمال والاستثناء الوحيد هو لنقل البضائع عبر الحدود.

وأشار بيان الحكومة إلى أن الدنمارك حاليا، في وضع أفضل عن العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وجاء في البيان أن "القيود الصارمة على السفر هي عنصر رئيسي لمحاولات السيطرة على تفشي العدوى".

وتعمل الحكومة أيضاً على إصدار جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم، يفترض أن يتم الانتهاء منه في أيار المقبل.

وتجرى هذه المباحثات بشكل مواز مع مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن المصادقة على مستوى التكتل بأن ذلك سيسمح للسفر بين الدول الأعضاء.