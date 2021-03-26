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عربي-دولي
باكستان تعلن إطلاق صاروخ "شاهين 1 إيه" البالستي بنجاح (فيديو)
Lebanon 24
26-03-2021
|
22:30
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أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة أنه أجرى بنجاح تجارب إطلاق الصاروخ البالستي سطح-سطح "شاهين 1 إيه"، البالغ مداه 900 كيلومتر.
وقال الجيش إن الإطلاق التجريبي "كان يهدف إلى إعادة التحقق من التصميمات المختلفة والمعايير الفنية لنظم التسليح بما فيها نظام الملاحة المتقدم".
وهنأ الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان والقيادة العسكرية في البلاد العلماء والمهندسين على الإطلاق الناجح للصاروخ.
ويهدف البرنامج النووي والصاروخي الباكستاني في المقام الأول إلى مواجهة تهديدات الهند المجاورة، والتي تجري أيضا تجارب صاروخية بشكل روتيني.
وبعد حصولهما على الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، خاضت الهند وباكستان حربين من حروبهما الثلاث حول إقليم كشمير الذي تتقاسمان السيطرة عليه.
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