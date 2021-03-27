عربي-دولي

تصريح جديد لثعلب الديبلوماسية الأميركية.. هذا ما قاله كيسنجر عن الصين

Lebanon 24
27-03-2021 | 06:59
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اعتبر الدبلوماسي الأميركي المخضرم هنري كيسنجر أنه على واشنطن الوصول إلى تفاهم مع بكين لضمان الاستقرار، وإلا سيواجه العالم فترة خطيرة كتلك التي سبقت الحرب العالمية الأولى.

وقال كيسنجر الملقب بثعلب الديبلوماسية الأميركية في كلمة عبر "زوم" بفاعلية أقامها المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، إن الأمر المهم يتعلق بما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الوصول إلى تفاهم مع الصين حول نظام عالمي جديد.

وأضاف: "إذا لم نصل إلى هذه النقطة وإذا لم نصل إلى تفاهم مع الصين بهذا الشأن سنكون في الوضع الذي سبق الحرب العالمية الأولى في أوروبا حيث كانت الصراعات المستمرة تحل على أساس فوري لكن أحدها كان يخرج عن السيطرة في مرحلة ما".

وتابع: "الأمر الآن أكثر خطورة مما كان عليه في السابق"، مضيفا أن الأسلحة فائقة التطور التي يمتلكها الجانبان قد تؤدي إلى صراع خطير للغاية.

وذكر أن الولايات المتحدة ستجد على الأرجح أن من الصعوبة بمكان أن تتفاوض مع خصم مثل الصين سرعان ما سيتفوق ويصبح أكثر تقدما في بعض المجالات.

وأوضح أن المسألة الأخرى هي ما إذا كانت الصين ستقبل بهذا النظام الجديد مشيدا بمهاراتها في تنظيم نفسها لتحقيق تقدم تكنولوجي تحت سيطرة الدولة، وأن على الغرب أن يرتقي بأدائه.

وأشار إلى أن قوة الصين الاقتصادية لا تعني أنها ستتفوق تلقائيا في كل المجالات التكنولوجية في هذا القرن.

وكان لكيسنجر البالغ 97 عاما تأثير كبير على بعض أهم الأحداث السياسية في حقبة السبعينات من القرن الماضي أثناء عمله وزيرا للخارجية في عهد الرئيسين الجمهوريين السابقين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.
المصدر: وكالات
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