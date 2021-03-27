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عربي-دولي
"الحمد لله".. أحد الناجين من حادث القطارين المأساوي في مصر يروي التفاصيل
Lebanon 24
27-03-2021
|
09:00
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وصف المواطن المصري، عماد عمر، حادث قطاري الصعيد بـ"المأساوي للغاية"، وقال لموقع "أخبار الآن"، "الحمد لله ربنا نجاه" بعد أن كان قد ركب أحد القطارات التي تعرضت للحادث.
وفي تفاصيل الواقعة، سرد عماد عمر، وهو مقيم بقرية "أولاد نجم" في نجه حمادي، لـ"الأخبار الآن"، عن رحلته في القطار ولحظة الاصطدام، مشيرا إلى أنه استقل قطار رقم 2011، في العاشرة صباحا من محطة سكك حديد "نجع حمادي"، برفقة أخيه، وابن عمه، باتجاه القاهرة للعمل هو وشقيقه، وأن ابن عمه كان سيؤدي امتحانا هناك".
وأضاف موضحا أنه "بعد أن غادر القطار محطة سوهاج بقرابة نصف ساعة، شعر الركاب بتوقف القطار مرتين في وقت قصير جدا، وتابع: "كأنه واحد ضرب فرامل مرتين.. حسينا إن بيت قديم وقع القطار كله تراب وغبارة، وناس فوق بعضها".
وأكمل: "نزلنا من القطار على الفور من الخوف، كنا راكبين عربية 5، وأول ما نزلنا، شوفنا القطار بتاعنا دخل في القطار اللي كان أمامنا، وناس مرمية جثث وأحياء مصابين إصابات بالغة..ربنا ما يوري لحد اللي شوفناه".
ولفت عماد عمر إلى أنه استقل سيارة من سوهاج بعد الحادث، وعاد مرة أخرى لقريته .
وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر، قد أعلنت عن مصرع 32 شخصا وإصابة 108 آخرين، في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.
المصدر: روسيا اليوم
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