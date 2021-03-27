فاجعة القاهرة.. "مفاجأة" داخل عقار جسر السويس المنهار





كما تم إجراء معاينة للعقار المنهار لمعرفة سواء صادر له أمر إزالة من عدمه، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط العقار المنهار للقيام بعمليات رفع الركام.



وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا في الساعة 3 صباح السبت بالتوقيت المحلي يفيد بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1). شكلت محافظة القاهرة، السبت، لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار شارع تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس لبيان مدى تأثرها من الانهيار.كما تم إجراء معاينة للعقار المنهار لمعرفة سواء صادر له أمر إزالة من عدمه، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط العقار المنهار للقيام بعمليات رفع الركام.وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا في الساعة 3 صباح السبت بالتوقيت المحلي يفيد بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).

وأفاد مراسلنا بمقتل 7 أشخاص وإصابة 25 جراء انهيار العقار المكون من 10 طوابق، فيما لا تزال أعمال البحث عن ناجين مستمرة.



وذكر مصدر أمني "سكاي نيوز عربية" أنه "وفقا للتقرير الأولي، فإن العقار كان به مخزن أقمشة ومصنع ملابس في طوابقه الثلاثة الأولى تخص المالك"، أما بقية الطوابق فكانت سكنية يقطنها أكثر من 100 شخص.