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قتيلان وجرحى بإطلاق نار في فيرجينيا.. والأسباب مجهولة

Lebanon 24
27-03-2021 | 11:00
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قتل شخصان وأصيب 8 آخرون في إطلاق نار تعرضت له منطقة فيرجينيا بيتش الأميركية، وفقا لما ذكرته الشرطة في بيان على "تويتر"، صباح السبت.

وذكرت الشرطة الأميركية أن العدد الأولي للأشخاص الذين تعرضوا لإطلاق نار في فيرجينيا بيتش كان 10 أشخاص، من بينهم شخص قتلته الشرطة وهو المهاجم، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتم استدعاء الشرطة إلى المنطقة عقب سماع دوي إطلاق النار.

وأصيب ضابط شرطة خلال الاستجابة للبلاغ بعد أن صدمته سيارة، وذلك بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى.
وتجري السلطات تحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.
وهناك تواجد كبير للشرطة في المنطقة ويطلب المسؤولون من الناس الابتعاد.
المصدر: "سكاي نيوز
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