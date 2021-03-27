الخارجية الإيرانية: طهران وبكين توقعان معاهدة استراتيجية للتعاون

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران وبكين ستوقعان يوم السبت معاهدة استراتيجية للتعاون المشترك مدتها 25 عاما، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي.وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده إن المباحثات مع يي ستتناول "سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الدولية والإقليمية".ويعتزم وزير الخارجية الصيني بحث آليات تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل الآراء والأفكار تجاه التطورات الدولية والإقليمية.ووصل وانغ يي إلى طهران عصر الجمعة، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لبحث توطيد العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن جولته الإقليمية في غرب آسيا.وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزير الصيني سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، والرئيس حسن روحاني.وتشمل زيارة وزير الخارجية الصيني بالإضافة إلى إيران، السعودية وتركيا والإمارات والبحرين وعمان.