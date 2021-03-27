عربي-دولي

الخارجية الإيرانية: طهران وبكين توقعان معاهدة استراتيجية للتعاون

Lebanon 24
27-03-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-807196-637524366821676996.jpg
Doc-P-807196-637524366821676996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران وبكين ستوقعان يوم السبت معاهدة استراتيجية للتعاون المشترك مدتها 25 عاما، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده إن المباحثات مع يي ستتناول "سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الدولية والإقليمية".

ويعتزم وزير الخارجية الصيني بحث آليات تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل الآراء والأفكار تجاه التطورات الدولية والإقليمية.

ووصل وانغ يي إلى طهران عصر الجمعة، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لبحث توطيد العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن جولته الإقليمية في غرب آسيا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزير الصيني سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، والرئيس حسن روحاني.

وتشمل زيارة وزير الخارجية الصيني بالإضافة إلى إيران، السعودية وتركيا والإمارات والبحرين وعمان.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:15 | 2021-03-27
11:00 | 2021-03-27
10:30 | 2021-03-27
10:00 | 2021-03-27
09:30 | 2021-03-27
09:00 | 2021-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website