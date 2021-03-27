عقيلة أردوغان تتسلم جائزة دولية.. هذه التفاصيل (صورة)

2017’de başlattığımız #SıfırAtık projesi, BM'nin ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ amacına yaptığı önemli katkılardan dolayı UNDP Türkiye tarafından ‘Küresel Amaçlar Eylem Ödülü’ne layık görüldü. @UNDPTurkiye ekibine projelerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/1nV8qVzcqL — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 25, 2021

وأعربت أردوغان في كلمة لها بعد تسلمها الجائزة عن شكرها لمكتب "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في تركيا.ولفتت إلى أن الحقائق العلمية تشير إلى مستقبل مظلم وخاصة بشأن الأزمة المناخية، مشددة على ضرورة بذل الجهود لتوريث عالم أفضل للمستقبل.وأشارت إلى أن مشروع "صفر نفايات" هو خطوة صغيرة في مسؤولية توريث الأجيال القادمة عالم صالح للعيش".والجائزة التي تم تقديمها لعقيلة الرئيس التركي، أعدت باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير، حيث أعدتها فنانة الزجاج هاند أربوك، باستخدام مواد زجاجية ومعدنية قابلة لإعادة التدوير، وتمثل الجائزة "العالم الذي يتمتع بتوازن حساس للغاية وهش".ويقوم مشروع "صفر نفايات" الذي أطلقته أردوغان عام 2017على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع، ومن ثم إعادة تدويرها بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60 بالمئة بحلول 2030.وعبر المشروع، تم توفير 397 مليون طن من المواد الخام، و315 مليون كيلووات / ساعة من الطاقة و345 مليون متر مكعب من المياه، و50 مليون برميل من النفط، في الفترة بين 2017-2020.كما ساهم المشروع في جمع 17 مليون طن من النفايات الصالحة للاستخدام، وفي تقليل 2 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإنقاذ 209 مليون شجرة في الفترة بين 2017 - 2020.ويطمح المشروع إلى إعادة تدوير 35 بالمئة من نفايات البلاد، بحلول العام 2023.وبعد التقدم الذي أحرزه مشروع "صفر نفايات" أطلقت تركيا برنامج "صفر نفايات زرقاء" في 10 يونيو 2019، لحماية البحار وموارد المياه.