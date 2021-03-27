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عربي-دولي
غرق قارب يقل مسؤوليين بالسودان
Lebanon 24
27-03-2021
|
13:30
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قال مصدر سوداني إنه تم العثور على 7 ناجين، إثر غرق قارب كان يقل مسؤولين محليين في منطقة حلفا، أقصى شمال السودان، أثناء عبوره النيل من أشكيت إلى أرقين.
وأضاف المصدر أن عمليات البحث لا تزال جارية عن أربعة آخرين، مشيرا إلى أن القارب كان على متنه 11 مسؤولا محليا، من بينهم المدير التنفيذي ووكيل نيابة.
وأرجع المصدر سبب غرق القارب إلى الطقس السيئ والرياح التي تهبط على المنطقة في هذه الأيام، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العاصمة السودانية الخرطوم.
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