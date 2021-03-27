لماذا يقوم خبراء المتفجرات بالتفجير على الأنهار الروسية؟

يكافح خبراء المتفجرات المزودين بمادة "تي إن تي"، في المقاطعات الشرقية والوسطى، اختناقات الجليد. حيث تحرر التفجيرات الموجهة مجاري النهر وتمنع الفيضان.يشكل ذوبان الثلوج في مناطق كثيرة في روسيا، تهديدا حقيقيا بحدوث فيضانات موسمية كارثية، ولكن بالإمكان التقليل من فيضانات الربيع.يواجه الجيش مهمة تدمير غطاء المياه المتجمدة عمليا على طول مجرى النهر بأكمله، ما يقرب من 56 كيلومترا مربعا. يقوم المهندسون العسكريون بالتدريج بالتعدين في حقل الجليد لنهر أرسينيفكا، ووضع المتفجرات في الثقوب التي تم إنشاؤها مسبقًا وإغلاقها في سلسلة واحدة.قال قائد كتيبة المهندسين، فيودور كيريوشين: "يتراوح سمك الجليد بين 1 و 1.5 متر. إن مثل هذا الطوف الجليدي يتكسر في أجزاء كبيرة ويتسارع على طول النهر ويمكن أن يصطدم بالدعامات الخرسانية ويسبب ضررا أو يدمر الجسر تماما".في الانفجار الأول، زرع المهندسون العسكريون حوالي 150 كيلوغراما من مادة "تي إن تي". وهذا يكفي لتحويل طبقة ضخمة من الجليد إلى فتات وبالتالي حماية عدد كبير من الهياكل الهيدروليكية.وفي منطقة تشيليابينسك، يقوم خبراء المتفجرات من المنطقة الوسطى بحفر الجليد تحت مادة "تي إن تي" من أجل تحرير منطقة المياه المتجمدة في نهر سيم، وتجنب الاختناقات الجليدية المحتملة التي قد تؤدي إلى إغراق القرى.انضم سكان قرية ديديلوفو المجاورة إلى رجال الإنقاذ في منطقة تولا، فمن الممكن أن يصل الفيضان إلى هذه المنطقة في غضون أيام قليلة. لذلك ينظفون قنوات نهر شيفورون حتى لا تغمر المياه منازلهم.يقول المزارع فاليري يوريشيف: "الناس يغرقون. هؤلاء هم الأشخاص الموجودون في القرية هنا، عندما ترتفع المياه، تدخل المياه إلى منزلهم. في السابق، عندما كان هناك الكثير من الثلج، كانوا يضعون الأثاث على الطوب. من الضروري التنظيف".تمتلئ الضفاف بالشجيرات الصغيرة والأغصان. ما يشكل سدودا ثم يبدأ الحطام يتراكم فيها وتوقف التيار. الآن سيمكن تجنب غمر المباني السكنية بفضل التدخل في الوقت المناسب.في منطقة لينينغراد، ينشغل رجال الإنقاذ في وزارة حالات الطوارئ بالوقاية من الفيضانات. كبداية، يتم إبعاد الصيادين عن جليد نهر سياس. وبعد ذلك، وبحسب المخطط المرسوم، يستخدمون المتفجرات لإضعاف الجليد على مساحة تبلغ حوالي 2000 متر مربع. هذا العام ضروري بشكل خاص، لأن الخبراء يتوقعون احتمال حدوث فيضانات كبيرة.