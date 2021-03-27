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مقتل 3 عناصر أمنية وإصابة 4 آخرين إثر هجوم بسيارة مفخخة في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان

Lebanon 24
27-03-2021 | 14:30
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قُتل 3 عناصر من قوات الأمن الأفغاني، بينما أُصيب 4 آخرون، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مركز أمنى بولاية قندهار جنوبي أفغانستان.

وقال مصدر مقرب من قائد شرطة قندهار لـ"سبوتنيك": "انفجرت سيارة مفخخة في مبنى بمنطقة أرغستان في ولاية قندهار، ما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الأمن وإصابة 4 آخرين".

مجلس الأمن القومي الأفغاني: انسحاب القوات الأجنبية أو بقاؤها في أفغانستان لا علاقة له باتفاق الدوحة
وأضاف المصدر أنه "اندلعت اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحين في المنطقة بعد الانفجار"، فيما رجح المصدر أن تكون حركة "طالبان" هي المسؤولة عن الهجوم.
وما تزال أعمال العنف متواصلة في أفغانستان التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع حركة "طالبان" اتفاق السلام الأول مع الولايات المتحدة، وانطلاق محادثات السلام في العاصمة القطرية بين وفي الحكومة والحركة. لكن إلى الآن لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات التي تم التوصل إليها قبل أسابيع.
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