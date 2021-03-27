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عربي-دولي
مصر... اليكم العدد الحقيقي لضحايا حادث قطاري سوهاج
Lebanon 24
27-03-2021
|
15:30
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، عن تعديل في العدد الحقيقي لضحايا حادث قطاري سوهاج الذي وقع الجمعة.
وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، السبت، إن هناك حالات في حادث قطاري سوهاج أبلغ الأهالي عن وفاتها، وتبين بعد الفحص أنها حالات غيبوبة، ما أدي إلى تعديل إحصاءات أعداد الضحايا إلى 19 حالة وفاة، والإصابات لـ185 إصابة.
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت الجمعة، وفاة 32 مواطنا، وإصابة 165 آخرين بعضهم حالته خطِرة، في حادث سير مروع إثر تصادم قطارين بالقرب من مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج في صعيد مصر، فيما توعد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتسببين بالحادث، بـ"الجزاء الرادع".
ووقع تصادم بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج.
وذكر شهود عيان أن أحد القطارين كان متوقفا حينما اصطدم به القطار الآخر من الخلف ونتج عن ذلك خروج عدة عربات من القطار المتوقف عن القضبان وانقلابها.
وأشار الرئيس السيسي في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث.
ووجه السيسي رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية، بالتواجد في موقع الحادث، والمتابعة المستمرة وموافاته بكافة التطورات والتقارير، المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم، ووجه السيسي الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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