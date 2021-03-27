السودان يستقبل أول دفعة من اللقاح الصيني

وصلت إلى مطار العاصمة السودانية، الخرطوم، السبت، طائرة صينية خاصة تحمل على متنها أول شحنة من اللقاح الصينية "سينوفارم".





وذكرت وكالة أنباء السودان "سونا" أن الشحنة تحمل 250 ألف جرعة من اللقاح.



وكان استقبال الطائرة السفير الصيني لدى الخرطوم ماشين مين ووزير الصحة السوداني عمر نجيب.

وقال السفير الصيني إن شعب بلاده يتذكر دعم السودان الثابت والمخلص للصين في بداية مرحلة اندلاع الوباء، وأن معونة اللقاح الصيني للسودان هي الصورة الحقيقية للمشاعر الاخوية القائمة بين الصين والسودان.