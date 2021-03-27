عربي-دولي

السودان يستقبل أول دفعة من اللقاح الصيني

Lebanon 24
27-03-2021 | 18:30
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وصلت إلى مطار العاصمة السودانية، الخرطوم، السبت، طائرة صينية خاصة تحمل على متنها أول شحنة من اللقاح الصينية "سينوفارم".


وذكرت وكالة أنباء السودان "سونا" أن الشحنة تحمل 250 ألف جرعة من اللقاح.

وكان استقبال الطائرة السفير الصيني لدى الخرطوم ماشين مين ووزير الصحة السوداني عمر نجيب.
وقال السفير الصيني إن شعب بلاده يتذكر دعم السودان الثابت والمخلص للصين في بداية مرحلة اندلاع الوباء، وأن معونة اللقاح الصيني للسودان هي الصورة الحقيقية للمشاعر الاخوية القائمة بين الصين والسودان.
وبدوره، قال نجيب إن اللقاح هو أحد الأسلحة ضد فايروس كورونا، مشيرا إلى وجود فجوة ضخمة في توفر اللقاح وإشكالات في الحصول عليه.

وعرض الوزير إمكانية تصنيع اللقاح الصيني في الأراضي السودانية.

وكان السودان استقبل أول دفعة من اللقاحات في الأول من مارس الجاري، وكان عددها 128 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وحصلت الخرطوم عليها، بموجب مبادرة "كوفاكس"، التي تديرها منظمة الصحة العالمية للتوزيع العادل للقاحات.

وسجل السودان نحو 29 ألف مصاب بفيروس كورونا، توفي منهم أكثر من 2000.
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