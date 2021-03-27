طبيب البيت الأبيض السابق يثير التكهنات بشأن "صحة بايدن"

قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون، وهو طبيب سابق في البيت الأبيض، إن أداء الرئيس الأميركي جو بايدن في المؤتمر الصحفي، الخميس، يثير تساؤلات بشأن لياقته وحالته الصحية.وذكر عضو الكونغرس عن ولاية تكساس، الجمعة، أن أداء بايدن في أول مؤتمر صحفي رسمي له "يجب أن يثير قلق كل أميركي يريد أن يعرف هل رئيسهم قادر صحيا على منصبه أم لا"، حسبما نقلت قناة "فوكس نيوز".وأوضح جاكسون: "كان رئيس الولايات المتحدة مسلحا بمراسلين ودودين وبإجابات تبدو جاهزة، لكنه بالكاد تمكن من اجتياز مؤتمره الصحفي الأول".وأضاف "إذا لم يستطع الرئيس بايدن التعامل مع أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، فمن المقلق التفكير في كيفية تمثيله للشعب الأميركي عند التحدث إلى القادة الأجانب".