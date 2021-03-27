عربي-دولي

طبيب البيت الأبيض السابق يثير التكهنات بشأن "صحة بايدن"

Lebanon 24
27-03-2021 | 20:00
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قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون، وهو طبيب سابق في البيت الأبيض، إن أداء الرئيس الأميركي جو بايدن في المؤتمر الصحفي، الخميس، يثير تساؤلات بشأن لياقته وحالته الصحية.


وذكر عضو الكونغرس عن ولاية تكساس، الجمعة، أن أداء بايدن في أول مؤتمر صحفي رسمي له "يجب أن يثير قلق كل أميركي يريد أن يعرف هل رئيسهم قادر صحيا على منصبه أم لا"، حسبما نقلت قناة "فوكس نيوز".

وأوضح جاكسون: "كان رئيس الولايات المتحدة مسلحا بمراسلين ودودين وبإجابات تبدو جاهزة، لكنه بالكاد تمكن من اجتياز مؤتمره الصحفي الأول".

وأضاف "إذا لم يستطع الرئيس بايدن التعامل مع أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، فمن المقلق التفكير في كيفية تمثيله للشعب الأميركي عند التحدث إلى القادة الأجانب".
وجاء أول مؤتمر صحفي رسمي لبايدن بعد 65 يوما من توليه منصبه، وهي أطول فترة يقضيها رئيس أميركي قبل عقد مؤتمره الصحفي الأول مقارنة مع الرؤساء السابقين.

وكان بايدن أثار الكثير من التساؤلات بعدما رصده مقطع فيديو يسقط 3 مرات متتالية، أثناء صعوده درجات السلم المؤدي إلى طائرة "إير فورس ون".

وألقت كارين جان بيير، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، باللوم في هذه "السقطات" على الطقس الذي كان عاصفا، إذ كانت الرياح قوية للغاية، على حد قولها.

وأضافت كارين في حديثها للصحفيين بالطائرة الرئاسية: "الجو عاصف للغاية، وصعدت الطائرة بصعوبة. صحة الرئيس جيدة ولا إصابات".
 
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