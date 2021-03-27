إيران: بتركيب 1000 جهاز طرد متطور ضاعفنا التخصيب 10 مرات

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذوالنور إن طهران ضاعفت 10 مرات من قدراتها على تخصيب اليورانيوم بعد نصب 1000 جهاز طرد متطور من طراز IR2m.ووفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية، فقد أكد مجتبى ذو النور أنه "بموجب القانون الذي أقره مجلس الشورى (البرلمان)، كان لا بد من تشغيل ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR2M قبل 20 مارس 2021، وقد نجح الخبراء في استكمال المشروع".وأضاف: "تم إنجاز ذلك حسب التاريخ المحددـ وتعد هذه خطوة مهمة جداً واستراتيجية".وشدد النائب الإيراني على أن أجهزة IR2M التي تم تشغيلها "لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم أكثر بـ5 إلى 6 أضعاف من ما تخصبه الأجهزة السابقة" التي تعمل حالياً في منشأة نطنز وهي من طراز IR1.