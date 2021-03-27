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عربي-دولي
حفتر طالب كوبيتش بضرورة تفكيك الميليشيات وخروج المرتزقة
Lebanon 24
27-03-2021
|
21:00
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غادرت طائرة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش بنغازي باتجاه طرابلس بعد لقائه مع قائد الجيش خليفة حفتر.
ذكرت مصادر "العربية" و"الحدث" أن يان كوبيتش بحث سبل دعم قيادة الجيش للعملية السياسية حتى الوصول للانتخابات نهاية العام.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة عمل حكومة الوحدة في كامل الأراضي الليبية ودعمها.
بدوره، أبلغ قائد الجيش المبعوث الأممي بضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج المرتزقة من البلاد.
وكان حفتر قد أصدر قبل أسبوعين تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي، وذلك بعد الخروقات الأمنية التي شهدتها المدينة في الأيام الماضية. وشدد على ضرورة أن تكون أي إجراءات منفذة صادرة من النيابة العسكرية، محذرا المخالفين من عواقب وخيمة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أمر حفتر بسداد قيمة إتمام إجراءات اللوحات المعدنية والكتيبات الخاصة بمواطني بنغازي مدة شهر واحد، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تؤمن منع التجاوزات القانونية داخل المدينة وغيرها من المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة.
كما تتضمن التعليمات إلزام جميع الوحدات العسكرية بطلاء آلياتها باللون المخصص للجيش، وإلصاق شعاراتها على الآليات العسكرية، وأن تكون حركة كل الآليات العسكرية وفق الضوابط المتبعة بالقوات المسلحة الليبية.
وكان وفد للأمم المتحدة شارك في سرت بمناقشات اللجنة المشتركة حول أساسيات عدة منها خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، ووقف إطلاق النار تنفيذاً لاتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر 2020.
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