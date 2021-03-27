حفتر طالب كوبيتش بضرورة تفكيك الميليشيات وخروج المرتزقة





ذكرت مصادر "العربية" و"الحدث" أن يان كوبيتش بحث سبل دعم قيادة الجيش للعملية السياسية حتى الوصول للانتخابات نهاية العام.



وشدد المبعوث الأممي على ضرورة عمل حكومة الوحدة في كامل الأراضي الليبية ودعمها. غادرت طائرة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش بنغازي باتجاه طرابلس بعد لقائه مع قائد الجيش خليفة حفتر.ذكرت مصادر "العربية" و"الحدث" أن يان كوبيتش بحث سبل دعم قيادة الجيش للعملية السياسية حتى الوصول للانتخابات نهاية العام.وشدد المبعوث الأممي على ضرورة عمل حكومة الوحدة في كامل الأراضي الليبية ودعمها.

بدوره، أبلغ قائد الجيش المبعوث الأممي بضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج المرتزقة من البلاد.



وكان حفتر قد أصدر قبل أسبوعين تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي، وذلك بعد الخروقات الأمنية التي شهدتها المدينة في الأيام الماضية. وشدد على ضرورة أن تكون أي إجراءات منفذة صادرة من النيابة العسكرية، محذرا المخالفين من عواقب وخيمة.