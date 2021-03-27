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الصحة العراقية تؤكد صعوبة السيطرة على وباء كورونا

Lebanon 24
27-03-2021 | 21:30
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أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية صعوبة السيطرة على وباء كورونا بعد تصاعد أعداد المصابين بالفيروس، فيما عزت السبب إلى "عدم التزام المواطنين" بالقيود الوقائية المطلوبة.

وذكرت في بيان صحفي أن "التصاعد بعدد الإصابات يستمر في بلدنا نتيجة عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتلكؤ في تطبيق الحظر الصحي الشامل بسبب التبعات الاقتصادية و العبء المعيشي على أصحاب الدخل المحدود مما يؤدي إلى صعوبة السيطرة على الوباء وضعف تطبيق تلك الإجراءات".

وأضافت: "حرصنا نذ بدء الجائحة على مراقبة التطورات العلمية ونتائج البحوث العلمية لإنتاج اللقاح المخصص للفيروس، وفور إعلان تحالف كافي - مرفق كوفاكس عن إنشاء تحالف دولي لضمان التوزيع العادل للقاحات وفتح باب الإنضمام إليه، سارعنا إلى ذلك".
وتابعت: "تم توقيع اتفاقية الإنضمام إلى المرفق في شهر سبتمبر الماضي، وكذلك التواصل مع شركات (فايزر وسينوفارم) لضمان التعاقد معهما بشكل مبكر، واستطعنا التعاقد على 20 مليون جرعة تكفي لتلقيح 50 % من المواطنين الأعزاء كمرحلة أولى من خطة التحصين الوطنية".

ويحتل العراق المرتبة 27 عالميا بواقع 822,095 إصابة بفيروس كورونا.
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