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عربي-دولي
"كورونا" يضرب كوريا الشمالية.. أرقام تكشف المستور
Lebanon 24
27-03-2021
|
23:59
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كشف مسحٌ احصائي في كوريا الشمالية عن أكثر من 100 حالة وفاة و 13 ألف حالة “كورونا” مشتبه بها، وذلك في مقاطعة شمال هامغيونغ الشمالية الشرقية.
ووفقاً لإذاعة “آسيا الحرة“، فإنّ هذه المعطيات تقوّض مزاعم السلطات الكورية الشمالية بأن البلاد ما زالت خالية تماماً من “كورونا”.
وقال مسؤول في شمال هامغيونغ لـ”آسيا الحرة” أنه “وفقاً للإحصاءات الإقليمية، فإن عدد المرضى الذين ماتوا بسبب أعراض فيروس كورونا المشتبه بها، كان أكثر من 100”.
وأردف: “في تشونغجين وحدها، حيث توجد الوكالات الحكومية الإقليمية، تم تشخيص حوالى 5400 شخص كمرضى يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 10 من السكان بعد ظهور الأعراض”.
ولفت المصدر إلى أنّ “السّلطات والمقيمين يشيرون إلى جميع المرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا، على أنهم مرضى يشتبه بإصابتهم بالمرض”.
ومنذ بداية الوباء في كانون الثاني 2020 ، اتخذت كوريا الشمالية إجراءات عديدة لمنع انتشار الفيروس القاتل، بما في ذلك الإغلاق الكامل للحدود الصينية الكورية وتعليق جميع العمليات التجارية مع الصين، فضلاً عن اغلاق مقاطعات ومدن بأكملها، وحظر السفر بين المقاطعات.
غير أن المراقبين شككوا بادعاءات كوريا الشمالية بأن البلاد خالية من أي إصابة بالفيروس، مستشهدين بالبنية التحتية الطبية المتداعية في البلاد، ووجود إمكانية لعبور الناس الحدود الصينية الكورية واستعداد النظام الديكتاتوري في البلاد لاخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي.
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