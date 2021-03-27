"كورونا" يضرب كوريا الشمالية.. أرقام تكشف المستور

كشف مسحٌ احصائي في كوريا الشمالية عن أكثر من 100 حالة وفاة و 13 ألف حالة “كورونا” مشتبه بها، وذلك في مقاطعة شمال هامغيونغ الشمالية الشرقية.ووفقاً لإذاعة “آسيا الحرة“، فإنّ هذه المعطيات تقوّض مزاعم السلطات الكورية الشمالية بأن البلاد ما زالت خالية تماماً من “كورونا”.وقال مسؤول في شمال هامغيونغ لـ”آسيا الحرة” أنه “وفقاً للإحصاءات الإقليمية، فإن عدد المرضى الذين ماتوا بسبب أعراض فيروس كورونا المشتبه بها، كان أكثر من 100”.وأردف: “في تشونغجين وحدها، حيث توجد الوكالات الحكومية الإقليمية، تم تشخيص حوالى 5400 شخص كمرضى يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 10 من السكان بعد ظهور الأعراض”.