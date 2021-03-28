هل تدعم أميركا وروسيا مبادرة عربية لسوريا؟

كتب رمزي عز الدين رمزي في" الشرق الأوسط:" كنتُ دائماً وما زلت من الداعين إلى موقف عربي فعّال من أجل تعزيز جهود الأمم المتحدة.

أما الآن، فهناك بارقة أمل تشير إلى مراجعة للمواقف العربية بشأن سوريا انعكست مؤخراً في تصريحات كل من وزيري خارجية مصر والإمارات، بالإضافة إلى انضمام قطر إلى منصة تضم كلاً من روسيا وتركيا تهدف إلى تدعيم جهود التسوية السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن هناك إشارات إيجابية صادرة من أنقرة نحو تطبيع العلاقات مع البلدان العربية.

ولا شك أن تلك التطورات جديرة بالترحيب، لكنها بمفردها غير كافية. فالجمود الذي يخيّم على العملية السياسية يتطلب مبادرة عربية جريئة. وما يضيف إلى ضرورة التحرك السريع هو سعي الفرقاء السوريين إلى التمترس في مواقف لطالما حالت دون تحقيق تقدم في التسوية.

وفي رأيي يجب أن تتبع المبادرة العربية نهجاً شاملاً يستند إلى بلورة صفقة متكاملة تتضمن عدداً من العناصر المترابطة: إجراء الانتخابات الرئاسية بعد اتفاق اللجنة الدستورية على دستور جديد أو منقح، والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين دمشق وخصومها المحليين والدوليين (بما في ذلك تدابير لمكافحة الإرهاب وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين وعودة اللاجئين والنازحين)، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية وتطبيع علاقاتها الخارجية، ورفع العقوبات وتوفير التمويل لعملية الإعمار، مقابل أن تُجري دمشق الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة لتهيئة بيئة آمنة ومأمونة للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وذلك على أن يتم تنفيذ تلك الخطة بشكل مترابط وتدريجي بالتعاون بين الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة وبدعم دولي.

وغنيٌّ عن القول إنه يصعب تجاهل الأطراف الإقليمية التي تلعب دوراً على الساحة السورية: إيران وتركيا وإسرائيل. فالدول الثلاث لديها القدرة على التدخل إذا رأت أن الأمور تتحرك في اتجاه لا يخدم مصالحها. ولكني على اقتناع من أنه إذا اتفقت كل من الولايات المتحدة وروسيا على تدعيم المبادرة العربية كوسيلة لدعم جهود الأمم المتحدة، فمن غير المرجح ألا تتمكن هذه البلدان الثلاثة من عرقلة التقدم نحو التسوية السياسية في سوريا.