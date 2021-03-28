"ضحايا وأشلاء بشرية"... في أحد الشعانين انفجار يهز كنيسة بإندونيسيا (فيديو)

أعلنت الشرطة الإندونيسية، صباح اليوم الأحد، ان انفجارا وقع خارج كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار.
وقال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي لوكالة "رويترز" إن عددا من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار.
Endonezya'nın Makassar şehrindeki bir Katolik kilisesinin önünde patlama meydana geldi: Olayda can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyorhttps://t.co/EatfrdkjLR pic.twitter.com/mdyydiA6qM
— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 28, 2021
Endonezya'nın Makassar şehrindeki bir Katolik kilisesinin önünde patlama meydana geldi: Olayda can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyorhttps://t.co/EatfrdkjLR pic.twitter.com/mdyydiA6qM
وأضاف قائلا "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه".
وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تفرض طوقا أمنيا حول الكنيسة وسيارات متضررة في الموقع.