عربي-دولي

"ضحايا وأشلاء بشرية"... في أحد الشعانين انفجار يهز كنيسة بإندونيسيا (فيديو)

Lebanon 24
28-03-2021 | 08:00
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أعلنت الشرطة الإندونيسية، صباح اليوم الأحد، ان انفجارا وقع خارج كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار.

 

وقال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي لوكالة "رويترز" إن عددا من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار.

 

 
 

وأضاف قائلا "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه".

 

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تفرض طوقا أمنيا حول الكنيسة وسيارات متضررة في الموقع.

المصدر: سبوتنيك
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