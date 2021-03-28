عربي-دولي

من المسؤول عن جنوح سفينة "إيفر غيفن" في قناة السويس؟

Lebanon 24
28-03-2021 | 08:30
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كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أنّ العمل على مدار 24 ساعة لإنهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة "إيفر غيفن"، مشيراً إلى أنّ الرياح وسوء الطقس ليسا سبب الحادثة بل قبطان السفينة هو المسؤول عن الحادثة.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد كشف ربيع، في تصريحات صحافية لقناة "صدى البلد" المصرية، أنّه يتم العمل حالياً بمناورات الشدّ باشتراك عدد من القاطرات لحل أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، حيث تقوم الكراكات بعملية تفريغ، نتج عنها أنه أصبح هناك مياه تحت السفينة.

وأوضح أنه يجري العمل حالياً على مناورات الشدّ في أوقات تلائم ظروف المد والجزر وسرعة الرياح، مشيراً إلى أن دفة السفينة تحركت بعدما صار تحتها مياه.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن استخدام الحفارات الأرضية لرفع الآثار الناجمة عن الحادث على جوانب السفينة، موضحاً أن الجهود أثمرت تحقق نتائج إيجابية أبرزها تشغل المحرك والدفة.
 
وأوضح الفريق أسامة ربيع أن الرياح ليست السبب الأساسي في أزمة السفينة الجانحة، موضحاً أنّ القناة تحملت مراكب أكبر من السفينة الجانحة، معتبراً أن قبطان السفينة هو المسؤول عن وقوع تلك الحادثة، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".
 
يذكر أن سفينة الحاويات "ايفرغيفن" العملاقة التي يبلغ طولها 1300 قدم، جنحت يوم الثلاثاء الماضي في المجرى الملاحي قناة السويس، الأمر الذي تسبب في توقف مرور السفن عبر القناة.
 

المصدر: سكاي نيوز
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