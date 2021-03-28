هذا ما كشفه وزير النقل المصري عن حادث قطارَيْ سوهاج

كشف وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير، عن تفاصيل جديدة، تتعلق بحادث قطارَيْ سوهاج الذي أسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.ووصف الوزير الحادث بـ"الفاجعة الكبيرة"، مشيراً إلى أن تطوير سكة القطار يحتاج إلى إغلاق كامل للمرفق، وهو ما لم يحدث، حيث تمت عملية التطوير بالتوازي مع عمل القطار.وأوضح الوزير المصري في مداخلة على أحد البرامج التلفزيونية، أنّ "هناك خطأ بشرياً، واللغز في القطار القادم من الخلف أنه لم يتوقف رغم تحذيره"، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "الأهرام" المصرية.وأضاف الوزير: "سائق القطار المتوقف 157 تمت تبرئته حيث قام بإبلاغ وتطبيق الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات".وتابع قائلاً: "القطار المتوقف لا ذنب له نظراً لكون العطل خارجاً عن إرادته"، موضحاً أنّه "في ما يخص التسجيلات التي تم رصدها بأن هناك اتصالات بالقطار القادم من الخلف ولم يرد، بالإضافة إلى الإشارات التي تبدأ على التوالي بالأصفر ثم الأحمر الذي يعني التوقف التدريجي، وهو ما لا يتبعه السائق نهائياً، فسوف تكشف جهات التحقيق السبب وراء ذلك".