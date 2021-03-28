عربي-دولي

هذا ما كشفه وزير النقل المصري عن حادث قطارَيْ سوهاج

Lebanon 24
28-03-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-807437-637525167005957023.jpg
Doc-P-807437-637525167005957023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير، عن تفاصيل جديدة، تتعلق بحادث قطارَيْ سوهاج الذي أسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

ووصف الوزير الحادث بـ"الفاجعة الكبيرة"، مشيراً إلى أن تطوير سكة القطار يحتاج إلى إغلاق كامل للمرفق، وهو ما لم يحدث، حيث تمت عملية التطوير بالتوازي مع عمل القطار.

وأوضح الوزير المصري في مداخلة على أحد البرامج التلفزيونية، أنّ "هناك خطأ بشرياً، واللغز في القطار القادم من الخلف أنه لم يتوقف رغم تحذيره"، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن  صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأضاف الوزير: "سائق القطار المتوقف 157 تمت تبرئته حيث قام بإبلاغ وتطبيق الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات".

وتابع قائلاً: "القطار المتوقف لا ذنب له نظراً لكون العطل خارجاً عن إرادته"، موضحاً أنّه "في ما يخص التسجيلات التي تم رصدها بأن هناك اتصالات بالقطار القادم من الخلف ولم يرد، بالإضافة إلى الإشارات التي تبدأ على التوالي بالأصفر ثم الأحمر الذي يعني التوقف التدريجي، وهو ما لا يتبعه السائق نهائياً، فسوف تكشف جهات التحقيق السبب وراء ذلك".
 
وبيّن أنّه قام بطرح عدة أسئلة لمساعد القطار القادم من الخلف، واستخلص منه عدداً من المعلومات سيتم الإعلان عنها قريباً.

واصطدم القطاران يوم الجمعة ببلدة طهطا، مما تسبب في خروج عربتين عن القضبان وانقلابهما على جانبهما.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-03-28
23:00 | 2021-03-28
22:30 | 2021-03-28
22:00 | 2021-03-28
21:30 | 2021-03-28
21:00 | 2021-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website