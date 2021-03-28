"التحالف في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة وزورقَيْن مفخّخين لـ"الحوثيين"

أعلن "التحالف العربي في اليمن"، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) تجاه خميس مشيط في السعودية، كما أعلن التحالف عن تدمير زورقين مفخّخين تابعيْن لـ"الحوثيين"، وذلك قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة اليمنية.

وذكر التحالف أن جماعة "الحوثي" مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من أي اعتداء إرهابي".



وأشار إلى أن استمرار هجمات "الحوثي" يعد "تصعيداً خطيراً ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".



واعتبر "التحالف" أن الجماعة "تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، بحسب ما نقل موقع "العربية".



وكان التحالف أعلن في وقت سابق عن اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتا باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية. واعتبر "التحالف" أن الجماعة "تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، بحسب ما نقل موقع "العربية".وكان التحالف أعلن في وقت سابق عن اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتا باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية أطلقت قبل أيام مبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن، فيما بدأ المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم لندركينغ، جولة خليجية ثالثة في أقل من شهرين على تعيينه.



وأفادت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" بأنّ المبادرة السعودية تتصدر نقاشات تلك الجولة التي بدأت من العاصمة العُمانية مسقط وستشهد لقاءات متعددة مع الحكومة اليمنية في الرياض.