خبير إسرائيلي يكشف: 7 خطوط حمراء فرضتها تل أبيب في سوريا

كشف خبير وكاتب إسرائيلي عن "الخطوط الحمراء" التي فرضتها تل أبيب في سوريا والتي تعتبرها عنصراً أساسياً لأمنها القومي وذلك في إطار استراتيجية إسرائيل المعتمدة تجاه الأزمة السورية والتي ترافقت مع تنفيذ نشاطات هجومية بفاعلية من دون الإنجرار لحرب مباشرة سواء في سوريا أو لبنان.

وبحسب الكاتب الإسرائيلي، رون بن يشاي، فإنّ "الخطوط الإسرائيلية الحمراء تجاه سوريا تغيّرت بشكل طفيف في السنوات العشر الماضية؛ تماشياً مع التطورات الحربية والسياسية، لكن نسختها الأخيرة تمثلت بأن أول خط أحمر هو الردّ على أي انتهاك لأمن إسرائيل، وثانياً منع استخدام سوريا للأسلحة غير التقليدية الكيميائية، ومنع نقلها إلى لبنان".

وأوضح بن يشاي في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ "الخط الأحمر الثالث يتمثل بمنع أو تعطيل قوة نقل الأسلحة عالية الجودة، الكاسرة للتوازن، من إيران إلى سوريا ولبنان، فضلاً عن منع وتعطيل نقل الأسلحة عالية الجودة من الجيش السوري وصناعته العسكرية إلى لبنان، من أجل منع تعزيز وتحسين قدرات "حزب الله"، أو المندوبين الإيرانيين الآخرين، ومنع الأضرار المدمرة للجبهة الداخلية المدنية والعسكرية في إسرائيل".





وأشار إلى أنّ "الخط الأحمر الرابع يتعلق بمنع أو تعطيل نقل الأسلحة، وبشكل أساسي صواريخ أرض - جو المتطورة من إيران إلى لبنان وسوريا، التي قد تمثل خطراً وتحدّ من حرية إسرائيل في التفوق الجوي والاستخباراتي في الساحة الشمالية".

أما الخط الخامس، بحسب الكاتب، فهو "منع إقامة جبهة إيرانية ضدّ إسرائيل في سوريا على غرار الجبهة التي أقامها "حزب الله" في لبنان بمساعدة إيرانية".



وأضاف أنّ "الخط السادس هو منع إنشاء جيوش معادية لإسرائيل، جهاديين سنة وشيعة قرب الحدود مع إسرائيل بطريقة تسمح لهم بتنفيذ عمليات عبر الحدود على حين غرة".

والخط السابع، بحسب بن يشاي هو "منع وتعطيل إنشاء واستخدام الممر البري من إيران عبر العراق وسوريا إلى لبنان".