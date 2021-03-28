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تحذير من ظهور سلالات جديدة مقاومة للقاحات.. كورونا سيخرج عن السيطرة!

Lebanon 24
28-03-2021 | 11:30
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أعلن مساعد كبير للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل انه ينبغي للحكومة السعي لتقليل معدل انتشار عدوى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة المقبلة وإلا ستخاطر بظهور سلالات جديدة مقاومة للقاحات.

 

وقال هيلج براون كبير موظفي مكتب المستشارية في تصريح لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية: "نمر بأخطر مرحلة في الوباء...الأسابيع القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كنا سنسيطر عليه"، بحسب رويترز.

 

وأضاف المسؤول الألماني أنه إذا ارتفع عدد حالات الإصابة بوتيرة سريعة مجددا فستزداد مخاطر أن تصبح السلالة الجديدة التالية مقاومة للقاح.

 

وازداد عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة نتيجة سلالة أسرع انتشارا وإجراءات لتخفيف القيود.

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
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