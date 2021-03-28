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مسودة من 18 صفحة.. "نيويورك تايمز" تنشر "تفاصيل الاتفاق الصيني الإيراني"

Lebanon 24
28-03-2021 | 21:00
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الاتفاقية الموقعة بين الصين وإيران يمكن أن تعمق نفوذ الصين في الشرق الأوسط وتقوض الجهود الأميركية لإبقاء إيران معزولة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتضح على الفور حجم الاتفاق، بينما لا يزال الخلاف الأميركي مع إيران بشأن برنامجها النووي دون حل، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاق عكس طموح الصين المتزايد للعب دور أكبر في منطقة كانت تمثل الشغل الشاغل للولايات المتحدة لعقود.

ولم تعلن إيران عن تفاصيل الاتفاقية قبل التوقيع، ولم تقدم الحكومة الصينية تفاصيل. لكن الخبراء قالوا إنها لم تتغير إلى حد كبير عن مسودة من 18 صفحة حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" العام الماضي.

وتفصل المسودة 400 مليار دولار من الاستثمارات الصينية في عشرات المجالات، بما في ذلك البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات على مدى السنوات الـ 25 المقبلة. في المقابل، ستحصل الصين على إمدادات منتظمة وبأسعار مخفضة جدا من النفط الإيراني.

كما دعت المسودة إلى تعميق التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات المشتركة، والبحوث المشتركة، وتطوير الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن الصين مستعدة حتى لاستضافة المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في تلميح إلى أن الهيمنة الأميركية في المنطقة أعاقت السلام والتنمية.

ونقلت الصحيفة عن منتقدي الاتفاق الصيني الإيراني بأنه يفتقر للشفافية ووصفوا الصفقة بأنها بيع لموارد إيران، وقارنوها بالاتفاقات أحادية الجانب التي أبرمتها الصين مع دول مثل سريلانكا.
المصدر: نيويورك تايمز
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