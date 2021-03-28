عربي-دولي

بوتين يتحدث عن الآثار الجانبية التي شعر بها بعد التطعيم

Lebanon 24
28-03-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-807522-637525414141248449.jpg
Doc-P-807522-637525414141248449.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن درجة حرارة جسمه لم ترتفع بعد التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، لكنه شعر بوهن بسيط في اليوم التالي، وأحس لاحقا بألم بسيط في مكان الإبرة.

وأضاف بوتين، في برنامج تلفزيوني: "خلال أول 5 ساعات لم أشعر فعلا بأي شيء. بعد ذلك رفعت يدي اليسرى، حيث تم التطعيم، فشعرت فقط بنوع من عدم الراحة، لم أشعر بأي ألم، لا. عند الضغط على مكان الإبرة أشعر قليلا بذلك. هذه كلها آثار جانبية".

وتابع الرئيس بوتين: "لم أمارس الرياضة لمدة ثلاثة أيام، ولم ألعب الهوكي، ولم أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، ولم أمارس السباحة. في اليوم التالي، قمت بقياس درجة حرارة جسمي وكانت طبيعية، لذلك تحممت بكل سرور، بالمياه الساخنة ومن ثم الباردة، أنا أقوم بذلك يوميا، وأنصحك بذلك فهو يقوي جهاز المناعة".

وعن سبب عدم وجود تغطية إعلامية لعملية تطعيمه، كما فعل العديد من قادة دول العالم، قال الرئيس، إنه لا توجد دواعي للاستعراض والتباهي، ولو كانت هناك رغبة في تزييف شيء ما في هذه العملية، فالأمر غير صعب. يمكن أمام الكاميرات حقن فيتامينات، والزعم بأنه لقاح.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-03-28
23:00 | 2021-03-28
22:30 | 2021-03-28
22:00 | 2021-03-28
21:30 | 2021-03-28
21:00 | 2021-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website