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اكتشاف أخطر سلالة لكورونا.. اللقاحات قد تكون عديمة الفائدة وتنتقل بسهولة!

Lebanon 24
28-03-2021 | 16:30
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وجد العلماء طفرات غير معروفة لفيروس كورونا المستجد لدى السياح القادمين من تنزانيا.

وقال رئيس مختبر أبحاث "كريسب" الخاص، البروفيسور توليو دي أوليفيرا، إن هناك ثلاث حالات. جميعهم موجودون الآن في أنغولا، بحسب ما نقله موقع "ديار ميس".

وبحسب الدراسات الأولية، فإن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن. وهذا الفيروس المتحور محصن ضد الأجسام المضادة وينتقل بسهولة من ناقل إلى آخر. ويخشى العلماء من أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضده.

كما يشعر الخبراء بالقلق إزاء حقيقة أن السلطات التنزانية رفضت الاعتراف بوجود جائحة ولم تتخذ أي إجراءات تقييدية. ووفقًا لهم، من المستحيل السيطرة على الوضع الوبائي ومنع انتشار المرض بهذه الطريقة.

وسجلت تنزانيا رسميا 509 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 21 حالة وفاة. ولا توجد المزيد من البيانات حول انتشار "كوفيد-19" في تنزانيا، وأعلنت السلطات الانتصار على المرض العام الماضي.

ودعت منظمة الصحة العالمية مرارًا وتكرارًا الجمهورية إلى التعامل مع الجائحة بجدية. لكن الرئيس التنزاني جون ماجوفولي نفى خطر المرض وعرض محاربته بالصلاة، وتوفي في منتصف آذار.

المصدر: سبوتنيك
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