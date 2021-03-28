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عربي-دولي
"أنصار الله" تتوعد السعودية بضربات "لم تعهدها من قبل"
Lebanon 24
28-03-2021
|
17:30
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توعدت جماعة "أنصار الله" في اليمن، المملكة العربية السعودية، "بضربات قوية وموجعة لم تعهدها من قبل".
وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في مداخلة له، على قناة "المسيرة"، إن "العام السابع من العدوان سيشهد الإعلان عن منظومات صاروخية جديدة، وأن عملية اليوم الوطني للصمود لن تكون سوى تدشينٍ للعام السابع في حال لم يتوقف العدوان ويُرفع الحصار".
ولفت يحيى سريع، إلى أن "اليمن اليوم يحتل المرتبة الأولى على مستوى الجزيرة العربية، من حيث نوعية ومديات الصواريخ محلية الصنع التي يمتلكها"، مؤكداً أنه "لا يوجد مقارنة بين القوة الصاروخية اليمنية قبل العدوان واليوم".
وأوضح أن "العدوان استهدف مخازن الصواريخ البالستية حسب المعلومات المتوفرة لديه"، لافتاً بقوله: "لكنه فوجئ بعدم اعتماد اليمن على ما كان لديه من مخزون وانتقاله إلى مرحلة التصنيع".
وحذر العميد يحيى سريع قائلا: "قد نلجأ لتوجيه ضربات قوية وموجعة لم يعهدها النظام السعودي من قبل ما لم يوقف عدوانه وحصاره"، لافتاً إلى أن "الكرة الآن في ملعب النظام السعودي والعام السابع سيكون عام المفاجآت بالنسبة للعمليات العسكرية".
المصدر:
سبوتنيك
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