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مصر.. تأييد الحكم بالسجن 10 سنوات لوزير المالية الأسبق

Lebanon 24
28-03-2021 | 18:00
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قضت محكمة جنايات القاهرة، غيابيا، بتأييد معاقبة وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي بالسجن لمدة 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته بتهمة إهدار المال العام في قضية "اللوحات المعدنية".

وكانت المحكمة سبق أن أصدرت حكما غيابيا ضد غالى في 12 تموز 2011 بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.

كما قضت بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلموت غينعبلث، الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية.

وقد وطعن نظيف والعادلي على الحكم وتم إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة، كما تم إعادة محاكمة المتهم الرابع غفينغلث وقضت المحكمة ببراءته عام 2017.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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