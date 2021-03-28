عربي-دولي

أزمة قناة السويس.. سفير موسكو يعلن استعداد روسيا لمساعدة مصر

Lebanon 24
28-03-2021 | 17:12
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قال السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، إن روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للسلطات المصرية في الوضع المتعلق بسفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس.

وشدد السفير، على أن "روسيا تتعاطف بشدة مع مصر بخصوص ما يحدث الآن في قناة السويس، التي تعتبر من الممرات المائية الهامة بالنسبة لكل العالم".

وأضاف السفير: "نأمل أن يتم التغلب على هذه المشكلة في المستقبل القريب جدا، وأن يعود عمل القناة إلى حالته الطبيعية. ونحن مستعدون لتزويد أصدقائنا المصريين بأي مساعدة ممكنة من جانبنا".

وأشار السفير، إلى أن الجانب الروسي، لم يتلق حتى الآن، أي طلب رسمي من مصر حول المساعدة.

اليوم الأحد، قال رئيس إدارة قناة السويس، إن مصر قد تطلب مساعدة دولية إذا احتاجت لتقليل حمولة السفينة.

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