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مادورو يقترح: "النفط مقابل اللقاح"

Lebanon 24
29-03-2021 | 10:00
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده تسعى لتوفير اللقاح ضد كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يمكن بحث مسألة "النفط مقابل اللقاح".
وقال مادورو إن "فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء لشراء النفط، يمكن تخصيص جزء من إنتاج النفط لضمان تأمين جميع اللقاحات التي تحتاجها فنزويلا".

وبدأت فنزويلا في 18 من الشهر الماضي تطعيم السكان باللقاح الروسي "سبوتنيك V"، مع إعطاء الأولوية في التطعيم للأطقم الطبية.

وفي وقت سابق أعلنت نائب الرئيس الفنزويلي، ديلي رودريغيز، تلقي أول 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، كدفعة أولى.
المصدر: سبوتينك
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