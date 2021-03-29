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ما هي آخر التطورات بعد البدء بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس؟!

Lebanon 24
29-03-2021 | 11:30
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أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تعمل على مدار اليوم لحلّ أزمة السفن العالقة، وذلك بعد قليل من الإعلان عن بدء تعويم السفينة "إيفر غيفن"، بعد أيام من جنوحها في قناة السويس.
 
وكشف الفريق أسامة ربيع في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الإثنين، أن العمل سيجري حالياً من أجل قطر السفينة العملاقة باتجاه منطقة البحيرات. وأوضح أن سفينة إيطالية وصلت صباحاً للمساعدة بتعويم السفينة "إيفر غيفن".
 
وبحسب الفريق ربيع، فقد تمّ تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وابتعاد مؤخرتها عن الشاطئ  بمسافة 102 متراً، بدلاً من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى، مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا، ليصل إلى مترين، بما يسمح  بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه رئيس هيئة قناة السويس رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.
 
وأشاد رئيس الهيئة بـ"رجال هيئة قناة السويس الأبطال" الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.

وأظهرت صور، الاثنين، سفينة الحاويات الجانحة وقد استقامت في الممر المائي لقناة السويس، فيما قال مصدران محليان في قطاع الشحن إنها عادت إلى "مسارها الطبيعي".
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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