خلافات لعبت لصالح بقائه.. كيف انقسمت إسرائيل بين مؤيد ومعارض لإسقاط الأسد؟!

كشف وزير إسرائيلي أنّ خلافات كبيرة داخلية في تل أبيب بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد قد تكون لعبت لصالح بقائه على رأس السلطة في سوريا، بالإضافة إلى الدعم الذي تلقّاه الأسد من حليفيه الروسي والإيراني في الأزمة السورية.

وبحسب ما نقل موقع "العربية" عن صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد كشف وزير إسرائيلي "كبير من ذوي الخلفية الأمنية الراسخة"، أن قيادة الجيش الإسرائيلي وكذلك الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، شهدتا خلافات كبيرة في التعاطي مع الموضوع السوري، منذ اندلاع الحرب، وأن قسماً منهم أيّد انتهاز الفرصة السانحة لإسقاط الأسد، فيما رفض قسم آخر ذلك وأيّد بقاءه.

وبحسب "الشرق الأوسط"، فقد رأى الوزير الذي لم تكشف هويته، في تصريحات صحافية، أنّ "مؤيدي الأسد في القيادة الإسرائيلية تغلبوا على معارضيه"، معتبراً أن ذلك كان خطأ فادحاً خدم إيران، معتبراً أنّ إسرائيل تدفع اليوم ثمن هذا الخطأ باهظاً.

وكشف الوزير أن نقاشات حادة دارت في قيادة المنظومة العسكرية الأمنية والسياسية في إسرائيل، مع اندلاع الحرب في سوريا، حول إسقاط نظام الأسد. فرأى قسم من القيادات أن هناك فرصة مهيأة لإسقاط نظام الأسد، لا سيما وأن المعارضة كانت قوية في حينه، وتستند إلى قاعدة جماهيرية.



كما أضاف أن هذا النقاش استغرق عدة سنوات، إلى أن لم يعد بالإمكان إسقاط الأسد، في سنة 2014 - 2015 حيث بدأت هزيمة تنظيم "داعش".

وقال: "لو قررت حكومتنا مساعدة المتمردين السوريين غير المتطرفين، وعملت بنفسها من خلال قنواتها السرية ما تعرف جيداً كيف تفعله، واستغلت الواقع السوري الذي بدا فيه النظام عاجزاً ومتردداً، لكان نظام الأسد قد سقط، وحل محله نظام جديد في دمشق، مدعوم من الولايات المتحدة، لكنّا اليوم في وضع أمني أفضل ألف مرة من الوضع الحالي، خصوصاً على الجبهة اللبنانية والسورية".

إلى ذلك، أكد الوزير الإسرائيلي أن معارضي فكرة إسقاط الأسد، شكلوا معسكراً كبيراً وقوياً، فقد عارضوا مبدئياً أي تدخل إسرائيلي في الحرب السورية. وعللوا ذلك بالقول إنّه "لا أحد بإمكانه ضمان أن الجهة أو تحالف المنظمات والجهات السياسية التي ستصعد إلى الحكم مكان الأسد ستكون أقل عدائية وخطورة من إيران تجاه إسرائيل".