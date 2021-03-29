عربي-دولي

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي وثلاثة زعماء خليجيين... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
29-03-2021 | 12:30
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أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، يوم أمس الأحد، بثلاثة زعماء خليجيين لبحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وجاء الاتصال الأول بأمير دولة الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث بحثا المبادرة التي أعلن عنها ولي العهد، والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

كما جرى استعراض أهمية المبادرة في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأبدى أمير الكويت استعداد بلاده للعمل مع السعودية بما يحقق أهداف المبادرة، وبارك جهود ولي العهد السعودي، وفقا لـ "واس".

وفي ذات الصدد، أجرى ولي العهد السعودي، اتصالا هاتفيا ثانيا، الاحد، بملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة ولي العهد السعودي أيضا، ليعبر ملك البحرين عن شكره لولي العهد السعودي على مبادرته واستعداد البحرين لدعم كافة الجهود لتحقق المبادرة أهدافها، وفق ما أوردت "واس".

أما الاتصال الثالث، فكان بأمير قطر، الذي أكد تقديره لهذه المبادرة ودعم دولة قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها.
المصدر: سبوتنيك
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