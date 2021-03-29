كيف علّق السيسي على إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس؟

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس المصرية، مقدّماً الشكر لكل من مصري ساهم بإنهاء هذه الأزمة.

وقال السيسي: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وأضاف: "وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنياً وعملياً في إنهاء هذه الأزمة".

وتابع: "لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوماً، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهداً أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون. وسلاماً يا بلادي".

وكانت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن قد قالت في تغريدة على "تويتر"، إنه تم بدء إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر غيفن"، الاثنين، وإنه يجري حالياً تأمينها.



وجرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، فيما يجري حالياً قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".



وأكد رئيس هيئة قناة السويس، الإثنين، أن الهيئة تعمل على مدار اليوم لحل أزمة السفن العالقة، وذلك بعد قليل من الإعلان عن بدء تعويم السفينة "إيفر غيفن"، بعد أيام من جنوحها في قناة السويس.

وكشف الفريق أسامة ربيع في تصريحات لـ"سكاي نيوز" أن العمل سيجري حالياً من أجل قطر السفينة العملاقة باتجاه منطقة البحيرات.



وأوضح الفريق ربيع أن سفينة إيطالية وصلت صباحاً للمساعدة بتعويم السفينة "إيفر غيفن".