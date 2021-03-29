عربي-دولي

كيف علّق السيسي على إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس؟

Lebanon 24
29-03-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-807821-637526207333264667.jpg
Doc-P-807821-637526207333264667.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس المصرية، مقدّماً الشكر لكل من مصري ساهم بإنهاء هذه الأزمة.
 
وقال السيسي: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".
وأضاف: "وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنياً وعملياً في إنهاء هذه الأزمة".
وتابع: "لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوماً، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهداً أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون. وسلاماً يا بلادي". 
 
وكانت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن قد قالت في تغريدة على "تويتر"، إنه تم بدء إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر غيفن"، الاثنين، وإنه يجري حالياً تأمينها.

وجرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، فيما يجري حالياً قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، الإثنين، أن الهيئة تعمل على مدار اليوم لحل أزمة السفن العالقة، وذلك بعد قليل من الإعلان عن بدء تعويم السفينة "إيفر غيفن"، بعد أيام من جنوحها في قناة السويس.
 
وكشف الفريق أسامة ربيع في تصريحات لـ"سكاي نيوز" أن العمل سيجري حالياً من أجل قطر السفينة العملاقة باتجاه منطقة البحيرات.

وأوضح الفريق ربيع أن سفينة إيطالية وصلت صباحاً للمساعدة بتعويم السفينة "إيفر غيفن". 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2021-03-29
20:30 | 2021-03-29
20:00 | 2021-03-29
19:30 | 2021-03-29
19:00 | 2021-03-29
18:33 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website