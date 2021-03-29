عربي-دولي

سلاح جديد قيد الاختبار في بريطانيا

Lebanon 24
29-03-2021 | 15:57
A-
A+
Doc-P-807860-637526304132336623.jpg
Doc-P-807860-637526304132336623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصلت قوات الخدمات الخاصة في الجيش البريطاني على بندقية "كورنر شوت"، القادرة على رصد الأهداف المختبئة وراء زوايا معينة، وذلك لاختبارها تمهيدا لاعتمادها.


وتتيح البندقية إصابة الأهداف دون أن يعرض الجنود أنفسهم للخطر، وذلك نظرا لإمكانية السلاح إطلاق النار خلف الجدران، عبر التفافها عن طريق الانثناء باتجاه الزوايا غير المكشوفة.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن مصدر في الجيش البريطاني قوله، إن السلاح الجديد "سيغير من قواعد اللعبة في العمليات الخاصة الخطيرة".

وأضاف المصدر: "عرض الأهداف بدقة في النقاط العمياء مهم جدا في قتال الشوارع، وخلال الاشتباكات في المناطق الحضرية، حيث يكون الجنود في خطر في كل مرة يهاجمون هدفا مختبئا في زاوية غير مرئية".

سلاح فتاك وهروب من "الأعلى".. تفاصيل جديدة لمجزرة كولورادو
ويستخدم السلاح في القوات الخاصة الأميركية، ويحتوي على مسدس مثبت في القسم الأمامي، يمكن توجيهه بفضل كاميرا مدمجة، لرصد الأهداف في المواقع غير المرئية بالنسبة للجنود.


جدير بالذكر أن مصادر متخصصة بالشؤون الدفاعية، كانت قد أشارت إلى استخدام "المارينز" لهذا السلاح في عملية أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن، مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق.
المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2021-03-29
20:30 | 2021-03-29
20:00 | 2021-03-29
19:30 | 2021-03-29
19:00 | 2021-03-29
18:33 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website