رضيع حيّ تحت الانقاض في مصر

انتشلت فرق بحث وإنقاذ رضيعا عمره ستة أشهر حيا من وسط أنقاض عقار منهار في مصر، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث إلى 25 قتيلا و25 مصابا، بحسب ما ذكره مسؤولون مصريون، الأحد، وفق أسوشيتد برس.وعُثر على والدي الرضيع وشقيقته متوفين في حادث انهيار العقار بمنطقة جسر السويس في القاهرة، إلا أن الفرق مستمرة في البحث عن شقيقه الأكبر المفقود، بحسب المسؤولين الذين اشترطوا عدم كشف هوياتهم لأنهم غير مخولين الحديث لوسائل الإعلام.وفيات بحادثة انهيار مبنى سكني بمنطقة جسر السويس في القاهرةعقار جسر السويس بالقاهرة.. مصرع 8 ضحايا وإصابة 29ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انهيار مبنى سكني، فجر السبت، في منطقة جسر السويس بالعاصمة المصرية القاهرة إلى 8 حالات وفاة و25 مصاب، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.وكانت حالة الرضيع "مستقرة"، بحسب مسؤول من الدفاع المدني.ولم يتضح على الفور سبب انهيار العقار، وقد تشكلت لجنة فنية لفحص سلامة هياكل المباني المجاورة، وفق ما ذكر خالد عبد العال، محافظ القاهرة، السبت.ووفقا لبيان رسمي لمحافظة القاهرة، فإن البحث لا يزال جاريا تحت الأنقاض على أمل العثور على أشخاص بين الركام.وتشهد مصر حوادث مماثلة بشكل متكرر في محافظات مختلفة تسفر غالبا عن وقوع وفيات.ويأتي هذا الانهيار بالتزامن مع حادثة أخرى شهدتها البلاد وتتمثل في تصادم قطارين بمحافظة سوهاج أودى بحياة 32 راكبا على الأقل، وخلف عشرات الجرحى.وتسعى شركات التطوير العقاري لتحقيق أكبر قدر من الأرباح من خلال البناء في المدن الكبرى، عن طريق انتهاك تصاريح البناء. وكثيرا ما تتم تعلية طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص السليمة.ومؤخرا شنت الحكومة حملة لمحاسبة أصحاب المباني المخالفة للقانون بأنحاء البلاد، وقامت بسجن المخالفين، وفي كثير من الأحيان تقوم بتدمير المباني المخالفة.