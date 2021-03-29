برلين تعلن إلغاء المؤتمر الافتراضي بين بوتين وميركل وماكرون

أعلنت الحكومة الألمانية أن المؤتمر عبر الفيديو المنتظر لزعماء روسيا وألمانيا وفرنسا، فلاديمير بوتين وأنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون، لم يُعقد اليوم الاثنين.





هذا وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق إنه على الرغم من "الخلافات العميقة" بين روسيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، "إلا أنه من الضروري استراتيجيا الاستمرار في الحوار مع روسيا حول العديد من القضايا الجيواستراتيجية".





بوتين وميركل يناقشان إنتاج لقاح مشترك لمواجهة كورونا قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زيبرت في إفادة صحفية في برلين: "لقد سئلت سابقًا عن مؤتمر الفيديو بمشاركة المستشارة والرئيسين الفرنسي والروسي. لا يسعني إلا أن أخبركم أن الفعالية هذه لم تعقد اليوم. وليس لدي تفاصيل أخرى".هذا وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق إنه على الرغم من "الخلافات العميقة" بين روسيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، "إلا أنه من الضروري استراتيجيا الاستمرار في الحوار مع روسيا حول العديد من القضايا الجيواستراتيجية".بوتين وميركل يناقشان إنتاج لقاح مشترك لمواجهة كورونا