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الكويت.. منع رئيس الوزراء السابق جابر المبارك من السفر

Lebanon 24
29-03-2021 | 19:30
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قررت محكمة الوزراء في الكويت، الاثنين، منع رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، من السفر، وذلك عقب التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش".
 
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أنه تم "إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك، وذلك بعد التحقيق معه في إحدى شبهات الفساد بمئات الملايين، كما قررت المحكمة منعه من السفر لحين الانتهاء من القضية".

وأضافت المصادر، أن "سبب استدعاء المبارك وضمه في القضية المتهم بها وزير وقياديون، هو اعترافات المتهمين ضده".

وتولى المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية "صندوق الجيش".

وأثيرت قضية في نوفمبر عام 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتهم فيها قياديون بارزون، منهم الشيخ خالد الجراح.
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