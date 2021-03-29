السفينة الجانحة تتحرك نحو منطقة البحيرات

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة، "إيفر غيفن".





ورأى شاهد من "رويترز" السفينة وهي تتحرك، كما أظهرت خدمة لتتبع السفن، "إيفر غيفن" في منتصف القناة.



وكان مراسل "سكاي نيوز عربية"، قد أفاد في وقت سابق، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك. ونقلت "رويترز" عن التلفزيون المصري، أن السفينة "إيفر غيفن" تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة، بعد إعادة تعويمها.ورأى شاهد من "رويترز" السفينة وهي تتحرك، كما أظهرت خدمة لتتبع السفن، "إيفر غيفن" في منتصف القناة.وكان مراسل "سكاي نيوز عربية"، قد أفاد في وقت سابق، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.