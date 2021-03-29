عربي-دولي

السفينة الجانحة تتحرك نحو منطقة البحيرات

Lebanon 24
29-03-2021 | 20:30
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة، "إيفر غيفن".
ونقلت "رويترز" عن التلفزيون المصري، أن السفينة "إيفر غيفن" تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة، بعد إعادة تعويمها.

ورأى شاهد من "رويترز" السفينة وهي تتحرك، كما أظهرت خدمة لتتبع السفن، "إيفر غيفن" في منتصف القناة.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية"، قد أفاد في وقت سابق، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.
من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس في بيان فجر الاثنين، إنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة".

وأوضح ربيع أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طن لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد 70 طن لكل منهما والقاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2.
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