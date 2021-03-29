عربي-دولي

فرنسا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس

Lebanon 24
29-03-2021 | 22:30
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أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، إعادة افتتاح مقرها في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، بحضور السفيرة بياتريس لوفرابير دوهيلين.

بنغازي - سبوتنيك. وقالت السفارة الفرنسية، في تدوينة على "فيس بوك"، اليوم الاثنين إنه تم "إعادة فتح سفارة فرنسا في طرابلس يوم 29 آذار 2021.. واستئناف العمل"فيها.

وكانت سفارة فرنسا في طرابلس استهدفت في نيسان 2013 بهجوم بسيارة مفخخة أسفر عن إصابة عنصرين من الحماية الفرنسية.

وعقب ذلك، انتقلت السفارة إلى فندق في العاصمة قبل أن يغادر موظفوها في تموز 2014 إلى تونس على غرار معظم الممثيليات الأجنبية.

وأعلنت دول أخرى أنها ستستأنف نشاطها الدبلوماسي في طرابلس، بينها اليونان ومالطا ومصر، فيما إيطاليا الدولة الغربية الوحيدة التي أبقت على سفارتها في العاصمة الليبية مفتوحة بعد عام 2017.
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