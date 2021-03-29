14
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
اجتماع تحضيري لقمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية
Lebanon 24
29-03-2021
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استضافت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، الاجتماع التحضيري لاجتماع القادة الرابع ضمن آلية التعاون الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.
فقد عقد وزراء خارجية كل من العراق والأردن ومصر اجتماعا تحضيريا في بغداد لاجتماع القادة الرابع، ضمن آلية التعاون بين الدول الثلاث والمقرر عقده خلال الفترة القادمة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي في إطار مشروع المشرق الجديد الذي تعتزم الدول الثلاث تشكيله.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين، قال الوزير العراقي إنه تم بحث التعاون الاقتصادي ومشروع المدينة الصناعية والربط الكهربائي وقضايا الطاقة.
واضاف وزير خارجية العراق قائلا "نتطلع للقمة الثلاثية التي ستعقد قريبا".
من جهته، قال وزير الخارجية المصري إن الوزراء بحثوا آلية التعاون بين الدول الثلاث، مضيفا أنهم "متوافقون في الرؤى بشأن قضايا المنطقة".
أما وزير الخارجية الأردني فقال "يجب تحييد العراق عن التوترات الإقليمية".
وأضاف قائلا "ما حققه العراق من نصر في مكافحة الإرهاب هو نصر لنا جميعا".
ويمهد التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة لاجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وفي آذار الماضي، شهد العاصمة الأردنية عمان اجتماعات متابعة وتنسيق ضمن آلية التعاون الثلاثيّ.
تابع
الأكثر قراءة
انتشار لحزب الله
Lebanon 24
انتشار لحزب الله
04:11 | 2021-03-29
29/03/2021 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب العلامة فضل الله يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب العلامة فضل الله يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك
14:48 | 2021-03-29
29/03/2021 02:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟
Lebanon 24
القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟
19:13 | 2021-03-29
29/03/2021 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير اقتصادي: خدو القصة "من الاخر"
Lebanon 24
خبير اقتصادي: خدو القصة "من الاخر"
10:30 | 2021-03-29
29/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. الدولار يرتفع في السوق الموازية هذا ما سجله صباحاً
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. الدولار يرتفع في السوق الموازية هذا ما سجله صباحاً
09:26 | 2021-03-29
29/03/2021 09:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2021-03-29
اتصال هاتفي بين بوغدانوف والجبير
23:14 | 2021-03-29
بايدن: ما زلنا بعيدين عن الانتصار في حرب "كورونا"
22:30 | 2021-03-29
فرنسا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس
22:00 | 2021-03-29
اغتيال قائد ميليشيا في طرابلس.. هل بدأت حرب التصفيات؟
21:30 | 2021-03-29
الخارجية الفلسطينية تستدعي سفراء 3 دول أوروبية احتجاجا على تصويتها على قرارات أممية
21:00 | 2021-03-29
خندق وحواسيب وألبسة.. مخيم الهول يفضح أسرار الدواعش
فيديو
هكذا وصف عادل إمام تصرف أحمد زكي في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)
Lebanon 24
هكذا وصف عادل إمام تصرف أحمد زكي في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)
23:00 | 2021-03-29
30/03/2021 03:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجة في أميركا بعد تقييد الشرطة طفلا عمره 5 سنوات! (فيديو)
Lebanon 24
ضجة في أميركا بعد تقييد الشرطة طفلا عمره 5 سنوات! (فيديو)
21:00 | 2021-03-29
30/03/2021 03:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"شخص واحد يعرف التفاصيل".. ما سبب التكتم حول لقاح بوتين؟
Lebanon 24
"شخص واحد يعرف التفاصيل".. ما سبب التكتم حول لقاح بوتين؟
10:30 | 2021-03-29
30/03/2021 03:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact