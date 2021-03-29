اجتماع تحضيري لقمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية

استضافت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، الاجتماع التحضيري لاجتماع القادة الرابع ضمن آلية التعاون الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.فقد عقد وزراء خارجية كل من العراق والأردن ومصر اجتماعا تحضيريا في بغداد لاجتماع القادة الرابع، ضمن آلية التعاون بين الدول الثلاث والمقرر عقده خلال الفترة القادمة.وتم خلال اللقاء بحث سبل تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي في إطار مشروع المشرق الجديد الذي تعتزم الدول الثلاث تشكيله.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين، قال الوزير العراقي إنه تم بحث التعاون الاقتصادي ومشروع المدينة الصناعية والربط الكهربائي وقضايا الطاقة.واضاف وزير خارجية العراق قائلا "نتطلع للقمة الثلاثية التي ستعقد قريبا".من جهته، قال وزير الخارجية المصري إن الوزراء بحثوا آلية التعاون بين الدول الثلاث، مضيفا أنهم "متوافقون في الرؤى بشأن قضايا المنطقة".أما وزير الخارجية الأردني فقال "يجب تحييد العراق عن التوترات الإقليمية".وأضاف قائلا "ما حققه العراق من نصر في مكافحة الإرهاب هو نصر لنا جميعا".ويمهد التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة لاجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.وفي آذار الماضي، شهد العاصمة الأردنية عمان اجتماعات متابعة وتنسيق ضمن آلية التعاون الثلاثيّ.