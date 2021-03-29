اتصال هاتفي بين بوغدانوف والجبير

تلقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اتصالا هاتفيا اليوم من المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتصال شهد "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن الأسبوع الماضي أعلنت روسيا عن ترحيبها بمبادرة السلام الجديدة التي تقدمت بها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.



وبحث المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي هذه المبادرة مع نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا.