بايدن: ما زلنا بعيدين عن الانتصار في حرب "كورونا"





وقال في خطاب متلّفز: "عملنا لم ينته بعد. لا زلنا بعيدين عن الانتصار في الحرب على كوفيد-19". حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين الأميركيين من أن البلاد ما زالت "بعيدة عن الانتصار" في الحرب على كورونا"، وحضّ الناس على الالتزام بالتحذيرات بخصوص الفيروس فيما تواجه البلاد موجة إصابات رابعة محتملة.وقال في خطاب متلّفز: "عملنا لم ينته بعد. لا زلنا بعيدين عن الانتصار في الحرب على كوفيد-19".

وتابع: "نحن في سباق حياة أو موت مع فيروس ينتشر بسرعة مع حالات ترتفع مجددا ومتحورات جديدة تنتشر وللأسف بعض السلوكيات الطائشة التي رأيناها على التلفزيون تعني أن هناك حالات جديدة إضافية ستحدث. سنعمل على إلحاق الهزيمة بفيروس كورونا".



وسجلت الولايات المتحدة الأميركية في الساعات الـ24 الماضية 41534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و486 وفاة، وفقاً للبيانات المستقلة الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.