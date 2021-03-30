إبقاء الكمامات بعد انجلاء الوباء

كتب ميهير شارما في "الشرق الاوسط": "مر عام منذ أن ضربت الجائحة الهند، وفيما يتعلق بي؛ كان الأمر الأكثر غرابة أن حالتي الصحية أصبحت أفضل كثيراً. مثلما الحال مع معظم، لكن ليس جميع، الأشخاص الذين رأيتهم في الشوارع، حرصت على ارتداء قناع حماية الوجه على امتداد الشهور الـ12 الأخيرة. وحرصت على غسل يدي بدأب وتجنب مناطق التكدس. وعليه، للمرة الأولى في حياتي، لم أُصَب بالبرد طوال العام. ويبدو هذا أمراً لافتاً للغاية، ذلك أن العيش في دلهي، بزحامها والتقلبات الموسمية المفاجئة فيها، عادة ما يعني أن المرء يلتقط كثيراً من الميكروبات والفيروسات طوال فترة وجوده بأرجاء المدينة.شخصياً، لست من عشاق ارتداء أقنعة حماية الوجه. وفي ظل قيظ الصيف بشمال الهند، يتحول ارتداء أي شيء على وجهك إلى تجربة خانقة. ومع هذا، آمل لدى انتهاء هذه الجائحة، أن تستمر معنا عادة ارتداء أقنعة حماية الوجه.بطبيعة الحال، لست أقصد هنا ارتداء الأقنعة طوال الوقت، لكن ألن يكون رائعاً أن يشرع سكان المدن عبر أرجاء العالم في التصرف على نحو يشبه سكان شرق آسيا ولو بعض الشيء؟ أن يرتدي الناس، في موسم الإنفلونزا، أقنعة حماية الوجه لدى استقلالهم طائرة أو انضمامهم لحشد؟ وإذا تفاجأوا بأنهم يعطسون، يسارعون لالتقاط قناع حماية وجه وارتدائه قبل خروجهم من المنزل؟من ناحية أخرى، نجد أنه من بين كل الأشياء التي يمكن لشخص ما فعلها للحيلولة دون انتشار مرض ما، يبقى ارتداء قناع حماية للوجه أسهلها - إلا إذا كان قطاعاً كاملاً من البشرية قرر أنه من اللائق تماماً أن يسعل المرء في وجوه الآخرين!".